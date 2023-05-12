القاهرة الإخبارية: مصر مررت لإسرائيل والجهاد مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أكدت مصادر مصرية مُطلعة، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك جهودًا واتصالات مصرية مُكثفة لوقف إطلاق النار، وإعادة الهدوء فى قطاع غزة.
ودعت مصر، إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فورى، وذلك فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والذى خلف نحو 33 شهيدًا وعشرات الجرحى، وارتفعت أعداد ضحايا التصعيد الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالى، إلى 33 شهيدًا وأكثر من 111 جريحًا، بينهم أطفال ونساء.
ويشهد قطاع غزة، منذ يوم الثلاثاء الماضى، تصعيدًا غير مسبوق، فى أعقاب استهداف الاحتلال الإسرائيلى، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها الدرع والسهم، 3 من قيادات حركة الجهاد الإسلامى، راح ضحيتها إلى جانبهم 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال، أعقبت ذلك هجمات مُتبادلة بين الجانبين، خلّفت أكثر من 20 شهيدًا فلسطينيًا وعشرات الجرحى.
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