العالم اليوم - فيروس يهدد أبقار أوروبا.. والسبب "غير متوقع"

انتم الان تتابعون خبر فيروس يهدد أبقار أوروبا.. والسبب "غير متوقع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 11:16 مساءً - رُصد "مرض النزف الوبائي"، الذي قد يكون قاتلا للماشية، لأول مرة في أوروبا، مع وصول حشرات من نوع البراغيش المسؤولة عن نقله، وسببه "التغير المناخي" وفقما ذكرت وكالة "أنسيس" الصحية الفرنسية، الجمعة.

وتم رصد الحالات الأولى في أوروبا لهذا المرض الفيروسي، غير القابل للانتقال إلى البشر، في خريف عام 2022 بجزيرة سردينيا الإيطالية، ثم في صقلية.

سُجلت بؤر وبائية أخرى في منطقة الأندلس جنوبي إسبانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".

ماذا نعرف عن المرض؟