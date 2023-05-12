العالم اليوم - عبد الكريم عبد القادر.. رحيل "الصوت الجريح"

انتم الان تتابعون خبر عبد الكريم عبد القادر.. رحيل "الصوت الجريح" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 11:16 مساءً - توفي الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، الجمعة، عن عمر 81 عاما، بعد أن أثرى الغناء الخليجي والعربي على مدى عقود.

ويعد عبد القادر الذي يطلق عليه في الكويت "الصوت الجريح"، واحدا من أبرز المطربين في الكويت خاصة والخليج عامة، في السبعينات والثمانينات والتسعينات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الفنان توفي داخل مستشفى في الكويت العاصمة بعد صراع مع المرض.

وولد عبد القادر في يونيو 1941، وعمل في وزارتي الداخلية والإعلام قبل أن يتفرغ للغناء.

ومن أبرز أغنيات الفنان الراحل "سرى الليل ياقمرنا"، و"تكون ظالم"، أما أهم ألبوماته "الزوار"، و"متأخر"، و"الله معي"، و"صوت الجرحى".