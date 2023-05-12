القاهرة الإخبارية: إسرائيل تستخدم نوعا جديدا من الأسلحة المحرمة دوليًا

جدة - نرمين السيد - قالت منى عوكل، مُراسلة "القاهرة الإخبارية"، من غزة، إنَّ الاحتلال الإسرائيلى يستخدم نوعًا جديدًا من الأسلحة خلال الغارات على مبانى الفلسطينيين، موضحة أن طواقم وزارة الصحة الفلسطينية، يتحدثون عن نوعية مُختلفة وجديدة من الإصابات التى تصل المستشفيات، مُشيرة إلى أن الجثامين تكون مُحترقة بشكل كبير.





وأضافت "عوكل" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الفلسطينيين يطالبون المجتمع الدولى بالتحقيق فى نوعية الأسلحة التى يستخدمها الاحتلال الإسرائيلى، لافتة إلى أنها أسلحة مُحرمة دوليًا، وفقًا للأبحاث التى تجريها الجهات المختصة فى قطاع غزة. وتابعت، أن أكثر من 100 عائلة فى غزة أخلت منازلها بالكامل، إثر القصف المُتواصل على المبانى، وارتفعت أعداد ضحايا التصعيد الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالى، إلى 33 شهيدًا وأكثر من 111 جريحًا، بينهم أطفال ونساء.

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