أستاذ قانون دولى لـ القاهرة الإخبارية: العدوان الإسرائيلى على غزة جريمة حرب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رائد نجم، أستاذ القانون الدولى، إنه لابد الإشارة إلى أنما أقدمت عليه قوات الاحتلال فى قطاع غزة هى جريمة حرب متكاملة فى إطار جرائم الحرب التى ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطينى، وفى إطار عدوانها المستمر على أبناء الشعب الفلسطينى لكسر إرادتهم وكسر صمودهم وحرمانهم من حقهم فى تقرير المصير ولتقويض أى فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تقود إلى منح الشعب الفلسطينى حقه فى إقامة دولته المستقلة وإنجاز الاستقلال.





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