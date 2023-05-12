رئيس تونس يتسلم دعوة من خادم الحرمين للمشاركة فى القمة العربية

جدة - نرمين السيد - تسلم الرئيس التونسى قيس سعيد، رسالة دعوة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمشاركة فى الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التى ستعقد فى شهر مايو الجارى.





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