العالم اليوم - الأهلي المصري يسقط الترجي بثلاثية في تونس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 12:22 صباحاً - اكتسح الأهلي المصري مضيفه الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، يوم الجمعة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ثلاثية الأهلي المصري حملت توقيع الجنوب إفريقي بيرسي تاو (8 + 55)، ومحمود عبد المنعم كهربا (75).

ويسعى الأهلي إلى بلوغ النهائي الرابع على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب (10 مرات حاليًا)، وفي حال تأهله سيواجه الفائز من مواجهتي الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب افريقي اللذين يلتقيان السبت في ذهاب المربع الذهبي.

وأجريت المباراة بغياب الحضور الجماهيري بعدما وقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) عقوبة على الفريق التونسي بسبب أعمال الشغب التي حدثت في لقاء الترجي ضد شبيبة القبائل الجزائري، في إياب الدور ربع النهائي.

وخاض فريق "باب سويقة" اللقاء بغياب مجموعة من نجومه أبرزهم الحارس المخضرم معز بن شريفية ولاعب الوسط غيلان الشعلالي، الجناح الليبي حمدو الهوني والجزائري رياض بن عيادة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الجمعة المقبل.