العالم اليوم - السعودية.. الهلال يتوج بكأس الملك بعد مباراة ماراثونية

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. الهلال يتوج بكأس الملك بعد مباراة ماراثونية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 01:23 صباحاً - توج الهلال بلقب ملك السعودية، يوم الجمعة، بفوزه بركلات الترجيح على الوحدة، وذلك بعد انتهاء المباراة بتعادل الفريقين 1-1.

وبذلك يتوج الهلال بكأس الملك 10 مرات في تاريخه، فيما حقق الوحدة اللقب مرتين كان آخرها عام 1966.

وحسم الزعيم اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

وكان الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد في نصف النهائي بهدف دون رد، وكان قد فاز على الفتح بثلاثية مقابل هدف، في الدور ربع النهائي، والاتفاق في الدور الأول، برباعية نظيفة.

بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على ضمك في الدور الأول بهدف نظيف، ثم الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف، ثم أقصى النصر بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي.