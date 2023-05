العالم اليوم - الترعة.. فيلم مصري قصير ينافس في مهرجان كان

انتم الان تتابعون خبر الترعة.. فيلم مصري قصير ينافس في مهرجان كان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

يروي مخرج الفيلم جاد شاهين لموقع "دوت الخليج" قصة الفيلم من بدايته حتى وصوله إلى ساحة المنافسة في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان"، والصعوبات التي واجهت فريق العمل.

والفيلم يشارك في المهرجان، المقرر عقده بين 16- 27 مايو الجاري، باسم The Call Of The Brook في قسم LA CINEF ، المخصص لطلبة المعاهد الفنية، وهو يروي قصة شاب يرى أمرا غريبا في ترعة ملعونة، يجعله يشك في كل شيء، ويُعجل بمصيره.

16 ساعة تصوير

يقول شاهين: "تجربة مرهقه، لكنها تحمل كثيرا من لحظات السعادة. لحظات من الإلهام واكتشاف العالم".

وعن ظروف إنتاج الفيلم يتابع: "هو إنتاج مجموعة من الأصدقاء، وبسبب تكلفه الإنتاج المنخفضة جدا اضطررنا أن نقوم بتصوير الفيلم بالكامل في يوم واحد لمده 16 ساعة مرهقة جدا، وقمت بالتخلي عن معدات تصوير، ووضعت أموالا شخصية، واستعنت بعلاقاتي لأستطيع أن أنجزه كما أردت، لقد كنت محظوظا حقا".

ومشيدا بدور فريق العمل، يضيف المخرج: "لا أستطيع أن أنكر أهمية وجود فريق رائع من أصدقائي، فهم السند الحقيقي في هذا المشروع، لقد كنت محظوظا بحريتي الكاملة في اختيار فريق العمل من ممثلين و فنيين".

"الترعة"، من تمثيل محمود عبد العزيز، هبة خيال، وسارة شديد، سيناريو وإخراج جاد شاهين، وهو إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك.

فرحة استثنائية تحولت لمسؤولية

‎سعادة كبيرة تملأ قلوب فريق العمل بترشح فيلمهم للمشاركة في مهرجان "كان"، يصفها شاهين قائلا: "تلقيت خبر ترشح الفيلم لمهرجان كان بإيميل رسمي، وشعرت بسعادة كبيره تحولت فيما بعد لمسئولية حقيقة، وأدركت أنني أمام أمر كبير استثنائي، وفرصة حقيقية يجب آن آشعر تجاهها بالمسئولية وامتنان كبير لكل من كان بجانبي أثناء صناعه الفيلم. شركاء نجاح هذا الفيلم".

الفيلم مرشح للمسابقة الرسمية في المهرجان في قسم la cinef الخاص بأفلام طلبة معاهد السينما حول العالم، وهو الترشح الثاني في تاريخ المسابقة والأول بعد 10 سنين فيما يخص معهد السينما وأكاديمية الفنون المصرية.

ولهذا يراه شاهين حافزا لكل طلبة الأكاديمية: "أمر رائع أن أشعر أنني جزء من هذا الأمل والتحفيز لزملائي. وأنني أستطيع أن أساعد آخرين بإعطائهم أمل".

فيلم طويل في الطريق

‎ يستعد شاهين لإظهار فيلمه الطويل الأول للنور، مضيفا حول هذا الأمر: "أعمل في هذه الفترة بهدوء على كتابة فيلمي الطويل الأول بهدوء، وهو فيلم يشبه فيلم الترعة، ولكنه أكثر جنونا، ويحتاج مجهود كبير، سأعمل فيه مع بعض فريق فيلم الترعة؛ ما يجعلني مطمئنا بوجود أشخاص أثق فيهم، وأتمنى أن ينضم موهوبون آخرون للفيلم قريبا