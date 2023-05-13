بايدن: مستعدون لإتلاف الأسلحة الكيميائية في الخريف

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صادر عن بايدن، يوم الجمعة: "نحن فى طريقنا إلى إتمام عملية إتلاف مخزوناتنا من الأسلحة الكيميائية فى الخريف من العام الجاري".

وأضاف أن "هذه مرحلة نزع السلاح، وهى تتجاوب مع أعلى معايير الشفافية والأمن العام".

ويأتى ذلك عشية المؤتمر الخامس للدول المراقبة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذى سينعقد فى لاهاى بين 15 و19 مايو الجاري.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأخيرة فى العالم التى لم تتخلص رسميا من ترسانة الأسلحة الكيميائية.