الولايات المتحدة: مدينة باخموت الأوكرانية لم تسقط فى أيدى الروس

وقال كيربى -وفقا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "باخموت لم تسقط فى أيدى الروس"، مضيفا أن القوات الأوكرانية "ما زالت تدافع بشجاعة عن باخموت".
وأوضح أن مدينة باخموت، والتى تحول الكثير منها إلى أنقاض وكانت مركز قتال عنيف منذ شهور، "لا تزال منطقة متنازع عليها".
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