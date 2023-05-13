الولايات المتحدة: مدينة باخموت الأوكرانية لم تسقط فى أيدى الروس

جدة - نرمين السيد - قلل المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربي، من أهمية التصريحات الروسية بأن القوات الأوكرانية تخسر مساحات كبيرة من مدينة باخموت، الواقعة فى أوبلاست دونيتسك شرقى أوكرانيا.





وقال كيربى -وفقا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "باخموت لم تسقط فى أيدى الروس"، مضيفا أن القوات الأوكرانية "ما زالت تدافع بشجاعة عن باخموت".

وأوضح أن مدينة باخموت، والتى تحول الكثير منها إلى أنقاض وكانت مركز قتال عنيف منذ شهور، "لا تزال منطقة متنازع عليها".