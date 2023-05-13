العالم اليوم - مبادرة من طبيب مصري للفحص المجاني للمرضى السودانيين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 05:16 صباحاً - أطلق الطبيب المصري أحمد نبيل، مبادرة في مدينة أسوان جنوبي القاهرة، للفحص المجاني للمرضى السودانيين الفارين من الاشتباكات في بلادهم، وتشخيصهم وتحديد العلاج المناسب لهم.

المبادرة التي يقوم خلالها الطبيب بالزيارات المنزلية أو لأي مكان يتواجد فيه المريض خاصة من كبار السن دون أي مقابل مادي، لاقت استحسانا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد بها العديد المصريين والسودانيين كذلك. الطبيب أحمد نبيل تحدث عن تفاصيل مبادرته مع موقع "دوت الخليج" قائلا: أطلقت تلك المبادرة بالصدفة البحتة ولم أكن أتخيل حجم التفاعل الكبير والضخم معها لدرجة فاجأتني.

أنا خريج كلية طب جامعة الإسكندرية ومنذ عام 2019 وأنا في زمالة للتخصص في طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية بمدينة أسوان، وحصلت على تلك الزمالة بالفعل نهاية مارس الماضي.

تخصص طب الأسرة يكون فيه الطبيب قادرا على التشخيص الأولى لجميع الأمراض التي تصيب الإنسان في جميع التخصصات.

في الفترة الأخيرة كنت مشاركا في مبادرة خيرية للكشف على أطفال الروضات الخيرية بأسوان.

وجدتها فرصة مناسبة أن أستغل تجولاتي وأن أعرض الفحص المجاني على من يحتاج من أشقائنا السودانيين الذين حضروا لبلادنا بسبب الاشتباكات في بلادهم، وخاصة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب لأطباء.

بمجرد أن أعلنت عن تلك المبادرة عبر حسابي على موقع فيسبوك تلقيت مئات الاتصالات من سودانيبن داخل مصر وخارجها يطلبون مني الذهاب لفحص ذويهم.

يوميا أنزل زيارتين أو ثلاثة لفحص أشقائنا السودانيين وأغلبهم من كبار السن ومصابون بأمراض مزمنة والسفر الطويل سبب لهم مضاعفات.

الهدف من المبادرة لم يكن رغبة في الشهرة بل تضامن مع أشقائنا السودانيين، كما أن طبيعي عملي في تخصص طب الأسرة تجعلني أساسا على الزيارات للمرضى.

هذه المبادرة جاءت بالصدفة وبالمجهود الشخصي وقد يتم تطويرها وتوسيعها مع مؤسسات وجمعيات خيرية.

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