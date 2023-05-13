واشنطن تؤكد استراتيجية العلاقات مع جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكد أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، مشددًا على ضرورة التعاون بين البلدين فى "الأولويات المشتركة"، بما فى ذلك "الصحة والتجارة والطاقة".





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدى باندور، وفق ما أفادت به الخارجية الأمريكية، والذى يأتى غداة اتّهام واشنطن لبريتوريا بشحن أسلحة "سرًا" إلى روسيا.

ونددت جنوب إفريقيا، الخميس الماضي، بتصريحات أدلى بها روبين بريجتى السفير الأمريكى فى بريتوريا، واتّهم فيها جنوب إفريقيا بتزويد روسيا سرّا بالأسلحة، رغم اتخاذها موقفًا محايدًا علنًا من الحرب الأوكرانية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال فنسنت ماجوينيا، المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا، فى بيان إن "تصريحات السفير تقوّض روح التعاون والشراكة" بين البلدين، مضيفًا أن "تبنى (السفير) موقفًا علنيًا يأتى بنتائج عكسية يعد أمرا "مخيّبا للآمال".

وتابع: "فى حين لم يتم تقديم أى أدلة حتى تاريخه تدعم هذه المزاعم، بادرت الحكومة إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة سيقودها قاضٍ متقاعد".

واعتبرت الولايات المتحدة أن تعهّد جنوب إفريقيا فتح تحقيق يعد "خطوة مرحب بها".

وكان السفير الأمريكى لدى جنوب إفريقيا صرّح الخميس فى لقاء مع وسائل إعلام محلية بأن الولايات المتحدة "واثقة" من أنه تم تحميل أسلحة وذخيرة على سفينة شحن روسية فى ديسمبر الماضي".

وتابع: "تسليح الروس أمر بغاية الخطورة"، وشدد على أن واشنطن تحضّ "جنوب إفريقيا على البدء بتطبيق سياسة عدم الانحياز".

ولم تصدر جنوب إفريقيا أى إدانة لغزو أوكرانيا الذى وضع موسكو فى عزلة كبيرة على الساحة الدولية.

لكن بريتوريا أجرت فى وقت سابق من العام الحالى مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا والصين، اعتبرها معارضوها دليلا على انفتاح تجاه الكرملين.