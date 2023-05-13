الرئيس الأوكرانى يزور إيطاليا ويجتمع مع بابا الفاتيكان

جدة - نرمين السيد - من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى إيطاليا اليوم السبت، لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين والبابا فرنسيس (بابا الفاتيكان)، الذى قال فى أواخر أبريل إن الكرسى الرسولى يشارك فى مهمة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".





ولم يتم تأكيد الزيارة رسميًا لدواعٍ أمنية، وهى الأولى التى يقوم بها زيلينسكى إلى إيطاليا منذ اندلاع الحرب فى 24 فبراير 2022.

لكن مصادر متعددة تتوقع أن يلتقى زيلينسكى بشكل منفصل مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلونى قبل التوجه إلى الفاتيكان.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون ضيفًا فى برنامج حوارى تلفزيونى إيطالى شهير قبل التوجه إلى ألمانيا.

وزارت "ميلوني" كييف فى فبراير، أكدت لـ"زيلينسكي" استمرار دعم إيطاليا لأوكرانيا، على الرغم من أن بعض حلفائها، وعلى الأخص رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، تربطهم علاقات طويلة الأمد مع موسكو.

وسيكون الاجتماع مع البابا أهم بند فى زيارة زيلينسكى لإيطاليا.

وكان الرئيس الأوكرانى التقى البابا فرنسيس فى الفاتيكان عام 2020، وأجرى الاثنان عدة محادثات هاتفية منذ بدء الحرب.