إعصار موكا يقترب من بنجلاديش وميانمار

وقالت كلير نوليس من منظمة الأرصاد الجوية العالمية - وفق ما نقله موقع الأمم المتحدة الإلكترونى- إن الإعصار العنيف جدا سيشتد أكثر فى خليج البنغال مهددا المنطقة برياح عاتية وفيضانات وانهيارات أرضية قد تؤثر على مئات الآلاف من أكثر الناس ضعفا فى العالم.
وتوقع المركز الإقليمى المتخصص فى الأرصاد الجوية التابع للوكالة فى نيودلهى، أن الإعصار يتجه نحو الساحل فى بنجلاديش وميانمار وسيشتد الإعصار بشكل أكبر حتى يصل إلى اليابسة بين كوكس بازار فى بنجلاديش وكيوكبيو فى ميانمار ظهر الأحد.
ويستعد ما يقرب من مليون لاجئ روهينجا فى مخيمات كوكس بازار لأسوأ السيناريو.
وفى عام 2022، نجوا من الدمار الذى خلفه إعصار "سيترانج" فى خليج البنغال الذى أودى بحياة 35 شخصا وشرد أكثر من 20 ألف شخص وتسبب فى أضرار تقدر بأكثر من 35 مليون دولار فى أجزاء أخرى من البلاد.
وفى هذه الأثناء، يتجه إعصار "موكا" مباشرة نحو المخيمات فى بنجلاديش، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.
وقالت نيهان أردوغان، نائبة رئيس البعثة فى كوكس بازار، إن بنجلاديش لديها خطة استعداد "ضخمة" موضوعة. وأكدت أنهم قاموا بتدريب 100 متطوع للاجئين فى كل مخيم على الاستعداد للإعصار ونظام التحذير بالعلم الأحمر فى 17 مخيما تديرها منظمة الهجرة الدولية وأن مواد المأوى الطارئة وأدوات النظافة متاحة بسهولة، وتم توفير معدات الحماية الشخصية لجميع المتطوعين.
وقال أحد متطوعى اللاجئين: "يجب علينا إنذار ومساعدة أعضاء مجتمعنا الآخرين حتى يكونوا مستعدين ولحماية أنفسهم والآخرين فى حالة سوء الأحوال الجوية عند وصول الإعصار إلى مخيماتنا".
وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لديها 40 سيارة إسعاف و33 فريقا طبيا متنقلا جاهزا فى كوكس بازار.
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