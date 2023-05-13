وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلى شن غاراته على قطاع غزة، اليوم السبت، لليوم الخامس على التوالى، ما أسفر عن ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 33 شهيدًا وأكثر من 111 جريحًا، بينهم أطفال ونساء.
وقالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من غزة، إن الاحتلال الإسرائيلى يستخدم نوعًا جديدًا من الأسلحة خلال غاراته على مبانى الفلسطينيين، موضحة أن طواقم وزارة الصحة الفلسطينية، يتحدثون عن نوعية مختلفة وجديدة من الإصابات التى تصل المستشفيات، كما أشارت إلى أن الجثامين تكون محترقة بشكل كبير.
وأضافت عوكل، خلال مراسلتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين يطالبون المجتمع الدولى بالتحقيق فى نوعية الأسلحة التى يستخدمها الاحتلال الإسرائيلى، لافتة إلى أنها أسلحة محرمة دوليًا، وذلك وفقًا للأبحاث التى تجريها الجهات المختصة فى قطاع غزة.
كما أشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن أكثر من 100 عائلة فى غزة أخلت منازلها بالكامل، جراء القصف المتواصل على المبانى.
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