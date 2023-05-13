جيش الاحتلال الإسرائيلى: 1099 صاروخا أطلق من قطاع غزة خلال الجولة الحالية

جدة - نرمين السيد - واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم بلاطة فى نابلس، اليوم السبت، كما واصل طيران الاحتلال شن غاراته على قطاع غزة، اليوم السبت، لليوم الخامس على التوالى، ما أسفر عن ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 33 شهيدًا وأكثر من 111 جريحًا، بينهم أطفال ونساء.

وطالب الفلسطينيون المجتمع الدولى بالتحقيق فى نوعية الأسلحة التى يستخدمها الاحتلال الإسرائيلى، بعد رصد أسلحة محرمة دوليًا، وذلك وفقًا للأبحاث التى تجريها الجهات المختصة فى قطاع غزة.

وقالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من غزة، إن الاحتلال الإسرائيلى يستخدم نوعًا جديدًا من الأسلحة خلال غاراته على مبانى الفلسطينيين، موضحة أن طواقم وزارة الصحة الفلسطينية، يتحدثون عن نوعية مختلفة وجديدة من الإصابات التى تصل المستشفيات، كما أشارت إلى أن الجثامين تكون محترقة بشكل كبير.