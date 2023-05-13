وزير مالية بريطانيا: عدم رفع أمريكا سقف ديونها سيكون له عواقب وخيمة

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات له، أمس الجمعة، قال هانت إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية فى المملكة المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من قيام بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة للمرة 12 على التوالى، أول أمس الخميس.
وكان البنك المركزى البريطانى رفع معدلات الفائدة فى البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، فيما يمثل استمرارًا لسياسته المتشددة من أجل كبح التضخم الذى لا يزال الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة.
وأشار وزير المالية البريطانى إلى أن بلاده امامها "طريق طويل" من أجل السيطرة على التضخم، لافتا إلى وجود "مخاوف مستمرة" تتعلق بالعمالة ومعدلات الإنتاج فى البلاد، فضلا عن زيادة النمو على المدى الطويل.
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