طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارة جديدة على قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من غزة، إن الاحتلال الإسرائيلى يستخدم نوعًا جديدًا من الأسلحة خلال غاراته على مبانى الفلسطينيين، موضحة أن طواقم وزارة الصحة الفلسطينية، يتحدثون عن نوعية مختلفة وجديدة من الإصابات التى تصل المستشفيات، كما أشارت إلى أن الجثامين تكون محترقة بشكل كبير.

وأضافت عوكل، خلال مراسلتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين يطالبون المجتمع الدولى بالتحقيق فى نوعية الأسلحة التى يستخدمها الاحتلال الإسرائيلى، لافتة إلى أنها أسلحة محرمة دوليًا، وذلك وفقًا للأبحاث التى تجريها الجهات المختصة فى قطاع غزة.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن أكثر من 100 عائلة فى غزة أخلت منازلها بالكامل، إثر القصف المتواصل على المبانى، فيما ارتفعت أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالى، إلى 33 شهيدًا وأكثر من 111 جريحًا، بينهم أطفال ونساء.