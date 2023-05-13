العالم اليوم - قوات إسرائيلية تقتحم مخيم بلاطة بنابلس وتقصف في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 11:16 صباحاً - أفاد مراسلنا، اليوم السبت، بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين بعد أن اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مخيم بلاطة قرب نابلس، فيما جددت القوات الإسرائيلية القصف على غزة.

وقال مراسلنا إن قوة إسرائيلية حاصرت أحد المنازل في مخيم بلاطة قرب نابلس واشتبكت مع فلسطينيين داخل المخيم، ما تسبب بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 بجروح.

وقالت زارة الصحة الفلسطينية، في بيان "مقتل الشاب سائد جهاد شاكر مشه، 32 عاما، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج، 19 عاما، بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ".

من جهته، أضاف الهلال الأحمر الفلسطيني إن حصيلة مواجهات مخيم بلاطه، بلغت إلى جانب القتلى، 3 إصابات بالرصاص الحي، إحداها لسيده تبلغ من العمر 50 عاما وأصيبت بـ"أربع رصاصات ووضعها خطر".

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى ثلاث إصابات أخرى بشظايا رصاص، وتمت معالجتهم في المكان، بالإضافة إلى 75 حالة اختناق بالغاز.

وذكرت مصادر فلسطينية لاحقا أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مخيم بلاطة بعد فشلها في اعتقال ناشطين فلسطينيين.

غارات إسرائيلية جديدة على غزة

وفي قطاع غزة، جددت إسرائيل القصف على القطاع، بعد غارات أسفرت عن مقتل مسؤولين في الجناح العسكري للجهاد بينهم قائد العمليات.

وقد شن الجيش الإسرائيلي غارة جديدة على قطاع غزة صباح اليوم.

يأتي ذلك بعدما شنت إسرائيل غارتين أسفرتا عن مقتل ناشطين فلسطينيين في الوحدة الصاروخية لحركة الجهاد.

وقد ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 33 قتيلا ونحو 100 جريح منذ بدء العمليات العسكرية المستمرة منذ 4 أيام.