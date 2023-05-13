استطلاعات رأى: تقدم أغلو على أوردوغان فى الانتخابات الرئاسية

وأضاف عمر أحمد، خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا يعنى أن يحصل كمال كليجدار أوغلو على أكثر من 50% أو حتى 51%، منعًا لحصول أى اعتراضات ربما من الجانب الحكومى على نتائج الانتخابات، إن جاءت فوق الـ50% بنسبة قليلة، وهذا سيجر الاعتراضات بشكل كبير.
وأوضح عمر أحمد، أن هذه النسبة لا تشكل راحة بالنسبة لأحزاب المعارضة، لافتًا إلى أن أحزاب المعارضة هنا لديها ادعاءات كبيرة جدًا، تقول بأن هناك فروقا كبيرة فى النسبة التى يحصل عليها مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، قد تصل إلى 6 أو 7 نقاط.
وأشار إلى أن ما تقوله أحزاب المعارضة بأن الحسم من الجولة الأولى هو تحصيل حاصل، وأن هذا الأمر تأكد بعد انسحاب محرم إنجه من السباق الرئاسى، على اعتبار أن نصف الأصوات التى كانت سوف تذهب إلى محرم إنجه، ستعود إلى حزب الشعب الجمهورى ومرشحه الرئاسى كمال كليجدار.
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