جيش الاحتلال الإسرائيلى: إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة، مؤكدًا اعتراض 2 منها وسقوط 3 فى منطقة مفتوحة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





كما أشار جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، إلى أن 1099 صاروخا أطلق من قطاع غزة خلال الجولة الحالية. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم بلاطة فى نابلس، اليوم السبت، كما واصل طيران الاحتلال الإسرائيلى شن غاراته على قطاع غزة، اليوم السبت، لليوم الخامس على التوالى، ما أسفر عن ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 33 شهيدًا وأكثر من 111 جريحًا، بينهم أطفال ونساء.

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