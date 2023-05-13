محلل سياسى: وقف إطلاق النار فى السودان أولوية قصوى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الميرغنى، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وقف إطلاق النار ليس كالهدنة السابقة، فهو مراقب عبر مراقبين، ومراقب إلكترونيًا يمكن التحكم فيه على الأرض، كما أنه سارى المفعول، وفصل للقوات بين طرفين فى المناطق التى يجب أن يكون فيها ممرات آمنة، وكل ذلك أولوية قصوى أن يتحقق أولًا.

وأوضح المحلل السياسى، أن الحلول الأخرى التى تتعلق بالمشكلة السياسية، التى كانت سبب هذا الصراع العسكرى، حيث أن هذه ليس مكانها جدة، حيث أن الاجتماعات التى تعقد فيها هى فقط فى الشأن العسكرى، أولًا على مرحلتين؛ المرحلة الأولى كانت وقف إطلاق النار، لكن لعدم الوصول إليها فى الوقت المناسب اضطر الطرفان إلى توقيع إعلان مبادئ فى محاولة لكسب بعض النقاط فى الطريق نحو الوصول إلى وقف إطلاق النار.