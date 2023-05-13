العالم اليوم - صوفي دوقة إدنبرة تُدخل مسنة ثمانينية في غيبوبة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 12:22 مساءً - دخلت امرأة مسنة تبلغ من العمر 81 عاما في غيبوبة، بعد صدمها بدراجة شرطة كانت ترافق صوفي دوقة إدنبرة المتزوجة من شقيق الملك الأمير إدوارد.

وقال أبناء المرأة إنها "تتلقى الرعاية الصحية من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التي يجب أن نشكرها بعمق لمساعدتها في إبقاء والدتنا على قيد الحياة".

ودعت العائلة لتحقيق شامل في الحادثة.

وأصدر قصر باكنغهام ،الخميس، بيانا نيابة عن صوفي زوجة شقيق الملك الأمير إدوارد دوق إدنبرة.

وقال إن مشاعر الدوقة القلبية وصلواتها مع هولاند وعائلتها.

وجاء في البيان: "إن صوفي ممتنة للاستجابة السريعة من قبل خدمات الطوارئ، وستواكب التطورات، مزيدا من التعليقات في هذا الوقت لن يكون مناسبا أثناء التحقيق في الحادث".