فلسطين: استشهاد شابين وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال عقب اقتحام مخيم بلاطة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد شابين وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم بلاطة فى نابلس، اليوم السبت، كما واصل طيران الاحتلال الإسرائيلى شن غاراته على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالى. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة، لافتًا إلى أنه تم اعتراض 2 منها وسقوط 3 فى منطقة مفتوحة، وأضاف أن 1099 صاروخا أطلق من قطاع غزة خلال الجولة الحالية.

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