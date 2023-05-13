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خالد عكاشة: مصر تدعم الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة السودانية

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عبير العدوى 2023-05-13 11:30 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات، إن وزارة الخارجية المصرية رحبت بتوقيع إتفاقية جدة باعتباره محطة تأسيسية تأمل القاهرة ونأمل معها جميعًا، أن يكون هناك حالة من حالات الاستقرار المستدام، ووقف تام ونهائى لاستخدام السلاح والعودة مرة أخرى إلى بناء الحياة السياسية المستقرة للدولة السودانية والشعب السودانى.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مصر تثمن هذه الجهود التى تبذل من أطراف عديدة، ربما البعض منها دولية، ومنها أطراف إقليمية، وهى تدعم هذه الجهود بكل قوة.

وأكد أن القاهرة هى صاحبة الدعم الشامل والكامل للدولة السودانية وللشعب السودانى، لافتًا إلى أنها جهود مقدرة ومثمنة.

ولفت إلى أن هذا النوع من تضافر الجهود وتنسيقها ما بين بعضها البعض قد يكون مؤشرًا بأننا على أعتاب الدخول إلى فصل أكثر استقلالًا، فصل فيه حديث عن المستقبل بأكثر من الاقتتال أو التنازع أو الصراعات هنا أو هناك، معقبًا: "نحن نريد أن نتلمس مستقبل سودان مستقرًا".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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