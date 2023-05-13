خالد عكاشة: مصر تدعم الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة السودانية

وأضاف عكاشة خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مصر تثمن هذه الجهود التى تبذل من أطراف عديدة، ربما البعض منها دولية، ومنها أطراف إقليمية، وهى تدعم هذه الجهود بكل قوة.
وأكد أن القاهرة هى صاحبة الدعم الشامل والكامل للدولة السودانية وللشعب السودانى، لافتًا إلى أنها جهود مقدرة ومثمنة.
ولفت إلى أن هذا النوع من تضافر الجهود وتنسيقها ما بين بعضها البعض قد يكون مؤشرًا بأننا على أعتاب الدخول إلى فصل أكثر استقلالًا، فصل فيه حديث عن المستقبل بأكثر من الاقتتال أو التنازع أو الصراعات هنا أو هناك، معقبًا: "نحن نريد أن نتلمس مستقبل سودان مستقرًا".
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