العالم اليوم - ألمانيا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 01:19 مساءً - كشفت المانيا، اليوم السبت، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لألمانيا تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات دولار.

وتعد حزمة المساعدات الألمانية هذه الأكبر التي تقدمها إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتعهدت برلين بزيادة الدعم لكييف طالما يستدعي الأمر ذلك.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان، إن الحزمة ستشمل 30 دبابة "ليوبارد 1"، و15 مركبة مدرعة مضادة للطائرات من طراز "جيبارد"، و200 طائرة مسيرة للاستطلاع، و4 أنظمة إضافية مضادة للطائرات من طراز "أيريس-تي".

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس "كلنا نتمنى إنهاء هذه الحرب البشعة وغير القانونية بسرعة.. للأسف، هذا ليس متوقعا بعد. وبالتالي، ستقدم ألمانيا أي مساعدة ممكنة، طالما يستدعي الأمر"، وفقا لرويترز.

وأكد أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقديم حزمة المساعدات في منشور على تلغرام قائلا "شكرا لحلفائنا".

تضغط أوكرانيا على حلفائها للحصول على أسلحة وطائرات مقاتلة وذخيرة بعيدة المدى قبل هجوم مضاد متوقع في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وكانت ألمانيا مترددة في البداية في إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لمساعدتها على مواجهة القوات الروسية خوفا من احتمال أن يؤدي ذلك إلى تصعيد القتال، غير أن برلين وافقت في يناير على إرسال دبابات ليوبارد وقالت إنها ستعمل مع الحلفاء على إرسال المزيد منها.