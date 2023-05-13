بلومبرج: ارتفاع طلبات إعانات البطالة فى أمريكا لأعلى مستوى.. وأزمة ديون

جدة - نرمين السيد - أبطأ وتيرة

وحسبما ذكرت "بلومبرج"، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائى بنسبة 2.3% فى أبريل عن العام الماضى، وهو أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2021، وشمل تراجع تكاليف السلع وتحسين سلاسل التوريد.

فيما أظهرت البيانات الحكومية الأمريكية أن مطالبات البطالة الأولية ارتفعت الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.

ضغوط تضخمية

وتشير تقديرات "بلومبرج" إلى فرص قيام الاحتياطى الفيدرالى بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا فى اجتماع الشهر المقبل، ومع ذلك تظهر التفاصيل تحت السطح ضغوط تضخمية مستمرة يكافح المسؤولون لترويضها.

ويؤكد تقرير الوكالة الأمريكية أن هناك حالة من عدم اليقين تسيطر على الاقتصاد الأمريكى فى الوقت الحالى بشكل عام، وتحذر من أنه إذا كانت حالة عدم اليقين هذه تغذى سوق العمل، فإن ذلك سيتسبب فى أكبر لمجلس الاحتياطى الفيدرالى، للتوقف مؤقتًا فى الوقت الحالى والتعرف على الاتجاه الذى تسير فيه الأمور.

ضغط متصاعد على الأسعار

كما نوهت "بلومبرج" بأن هناك ضيق فى سوق العمل، الأمر الذى أدى بدوره إلى ارتفاع الأجور وواصل الضغط المتصاعد على الأسعار، ومع ذلك لا تزال معدلات البطالة منخفضة، إذ يشير آخر رقم لطلبات إعانة البطالة إلى بعض التراجع.

وحسبما أوردت الوكالة، قال إليزا وينجر، خبير اقتصادى، إن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الذى رفع أسعار الفائدة فوق 5% للمرة الأولى منذ 2007 الأسبوع الماضى، يراقب الآن عن كثب أسعار الخدمات، أملاً فى العثور على إشارات تقول بأن الضغوط التضخمية قد تنحسر بشكل ملموس.

ارتفاع مؤشر الأسعار

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أنه باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسى بنسبة 0.2% الشهر الماضى، وارتفع بنسبة 3.2% عن أبريل 2022، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%، مقارنة بالشهر السابق، و3.4% مقارنة بالعام الماضى.

كذلك أشارت بلومبرج فى تقريرها، إلى ارتفاع أسعار رعاية المرضى الخارجين بالمستشفيات بوتيرة أسرع فى أبريل الماضى، مقارنة بالشهر السابق، وهو نفس الحال فيما يخص الرعاية الصحية المنزلية ورعاية المسنين.

رفع سقف الديون أو التخلف عن السداد

وفى السياق ذاته، توقع موقع "إنفستينج" الاقتصادى العالمى، أنه اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل، ستلجأ الولايات المتحدة إلى أحد أمرين، فإما سيرفعون سقف الديون، أو يتخلفون عن سداد الديون الدولية.

وأضاف التقرير أنه مع وجود الكثير من الروايات الإعلامية والتوقعات المتضاربة، ليس من الواضح إلى أى طريق سيذهب الرئيس جو بايدن، لكن عواقب كلا القرارين لها آثار عالمية.

وحذر التقرير من أنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف الديون بحلول مطلع يونيو، وإذا تخلفت عن سداد ديونها، فقد يكون لها خمس عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكى وحتى على الأسواق المالية العالمية.

تراجع قيمة الدولار

كذلك، أشار التقرير إلى أن الدولار الأمريكى هو العملة الاحتياطية فى العالم، وأى تقصير قد يتسبب فى فقدان المستثمرين للثقة فى العملة، وقد يؤدى هذا إلى انخفاض كبير فى قيمة الدولار الأمريكى.

وأكد أنه إذا تخلفت الولايات المتحدة عن السداد، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، حيث يطالب المستثمرون بعائدات أعلى للتعويض عن زيادة مخاطر التخلف عن السداد، قد يؤدى هذا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد، وزيادة تباطؤ النمو الاقتصادى الأمريكى.

اضطراب الأسواق

ومن المحتمل أن يتسبب التخلف عن السداد فى الولايات المتحدة فى حدوث اضطراب كبير فى الأسواق المالية العالمية، قد يبيع المستثمرون استثماراتهم فى الولايات المتحدة، مما يؤدى إلى انخفاض حاد فى أسعار الأسهم وأسعار السندات، وهذا يمكن أن يؤدى إلى أزمة مالية أوسع نطاقا.