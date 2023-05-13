دبلوماسى سعودى: استئناف المحادثات السودانية غدًا الأحد

جدة - نرمين السيد - وقال عثمان الميرغنى، الكاتب والمحلل السياسى، إن وقف إطلاق النار فى السودان أولوية قصوى، لافتًا إلى أن المطروح الآن هو وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام.

وأضاف "الميرغنى"، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن وقف إطلاق النار ليس كالهدنة السابقة، فهو مراقب عبر مراقبين، ومراقب إلكترونيًا يمكن التحكم فيه على الأرض، كما أنه سارى المفعول، وفصل للقوات بين طرفين فى المناطق التى يجب أن يكون فيها ممرات آمنة، وكل ذلك أولوية قصوى أن يتحقق أولًا.

وأوضح أن الحلول الأخرى التى تتعلق بالمشكلة السياسية، التى كانت سبب هذا الصراع العسكرى، حيث أن هذه ليس مكانها جدة، حيث أن الاجتماعات التى تعقد فيها هى فقط فى الشأن العسكرى، أولًا على مرحلتين؛ المرحلة الأولى كانت وقف إطلاق النار، لكن لعدم الوصول إليها فى الوقت المناسب اضطر الطرفان إلى توقيع إعلان مبادئ فى محاولة لكسب بعض النقاط فى الطريق نحو الوصول إلى وقف إطلاق النار.