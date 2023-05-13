العالم اليوم - قناة إسرائيلية: لا تقدم في جهود الوساطة المصرية

انتم الان تتابعون خبر قناة إسرائيلية: لا تقدم في جهود الوساطة المصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 02:16 مساءً - أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، السبت، بعدم إحراز أي تقدم في جهود الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار.

وقال المصدر إن "المحادثات بين الأطراف مستمرة في القاهرة رغم عدم إحراز أي تقدم".

وأضاف: "حركة الجهاد تصر على أن تلتزم إسرائيل بإنهاء سياسة الاغتيالات وأن يكون وقف إطلاق النار متبادلا ومتزامنا".

وتابع: "في المقابل، تؤكد إسرائيل أن وقف إطلاق النار لن يشمل التزاما بوقف القتال".

وخلصت "كان" بالقول إن "في الوقت الحالي، كل طرف متمسك بموقفه، وليس هناك أي اختراق".

ومساء الجمعة، كشفت مصادر إسرائيلية أن مصر قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن المقترح المصري يتضمن وقفا متبادلا للهجمات، والتزاما بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأوضحت أن المقترح يخضع للدراسة حاليا من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسعت القاهرة مؤخرا عبر جهود وساطة لوقف القصف المتبادل.