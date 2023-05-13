إسرائيل: تفعيل منظومة القبة الحديدية فى عسقلان بعد اختراقها بـ4 صواريخ

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إنه تم تفعيل منظومة القبة الحديدية فى عسقلان، وذلك بعد إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن صافرات الإنذار تدوى فى أسدود وعدد من المستوطنات، مضيفة أن غارة إسرائيلية استهدفت أرضًا زراعية شرق خان يونس.

كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى مقتل سيدة وإصابة 65 آخرين منذ بدء التصعيد الحالى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعلن فى وقت سابق من اليوم السبت، إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة، لافتًا إلى اعتراض 2 منها وسقوط 3 فى منطقة مفتوحة.

كما أشار جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، إلى أن 1099 صاروخا أطلق من قطاع غزة خلال الجولة الحالية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم بلاطة فى نابلس، اليوم السبت، كما واصل طيران الاحتلال الإسرائيلى شن غاراته على قطاع غزة، اليوم السبت، لليوم الخامس على التوالى، ما أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة 3 آخرين، لتضاف إلى الحصيلة الأولى من الضحايا، والتى بلغت 33 شهيدًا وأكثر من 111 جريحًا، بينهم أطفال ونساء.