«القاهرة الإخبارية» ترصد تطورات حادث جزيرة جربة بتونس

جدة - نرمين السيد - وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الحكومة التونسية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد حادث جزيرة جربة حيث قتل رجل أمن زميله بالرصاص، ثم اتجه إلى حى سكنى وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.
وأضافت أن هناك انتشارًا أمنيًا كبيرًا فى جزيرة جربة؛ لتأمين الكنائس هناك، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن قتل رجل أمن وأصيب اثنان من المدنيين، موضحة أن الرئيس التونسى قيس سعيد أشرف على اجتماع مجلس الأمن القومى، وتم اتخاذ مجموعة إجراءات جراء الحادث.
ولفتت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية فى هذا الحادث؛ للكشف عن الملابسات ودوافع مرتكب الحادث.
وتابعت: "رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية التونسية وصفت هذا الحادث بأنه عملية إجرامية، وأكد قيس سعيد أن تونس ستبقى دائمًا آمنة"
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