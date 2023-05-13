مسؤول أمنى إسرائيلى: حركة الجهاد الإسلامى تمتلك 6 آلاف صاروخ

جدة - نرمين السيد - وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن حركة الجهاد الإسلامى أطلقت صواريخ مضادة للطائرات للمرة الأولى، لافتة إلى أنه تم تفعيل منظومة القبة الحديدية فى عسقلان، وذلك بعد إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مقتل سيدة وإصابة 65 آخرين منذ بدء التصعيد الحالى.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعلن فى وقت سابق من اليوم السبت، إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة، لافتًا إلى اعتراض 2 منها وسقوط 3 فى منطقة مفتوحة.

كما أشار جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، إلى أن 1099 صاروخا أطلق من قطاع غزة خلال الجولة الحالية.

فيما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن صافرات الإنذار تدوى فى أسدود وعدد من المستوطنات، مضيفة أن غارة إسرائيلية استهدفت أرضًا زراعية شرق خان يونس.