العالم اليوم - فيديو.. حفرة تبتلع سيارة بسبب السيول في أنقرة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حفرة تبتلع سيارة بسبب السيول في أنقرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 03:22 مساءً - أظهرت مقاطع فيديو متداولة في تركيا مشهدا غريبا لسيارة تبتلعها حفرة وسط الطريق بسبب السيول الغزيرة التي شهدتها مدينة أنقرة الجمعة.

وغرقت السيارة بشكل عامودي داخل الحفرة، ولم يتبين في مقطع الفيديو الموجود على "تويتر" إذا ما كان أحدا داخل السيارة أثناء غرقها.

وشهدت أنقرة أمطارا غريزة الجمعة، وثقها المواطنون بكاميرات الهواتف المحمولة، التي أظهرت سيارات الطوارئ في الشوارع بظل صعوبة عبور السيارات.

وعلقت الكثير من السيارات وسط الشارع في ظل تعطل حركة المرور وانسداد منافذ تصريف المياه.