العالم اليوم - بعد سقوط قذيفة على منزلها.. وفاة الفنانة السودانية شادن حسين

انتم الان تتابعون خبر بعد سقوط قذيفة على منزلها.. وفاة الفنانة السودانية شادن حسين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 03:22 مساءً - أفادت تقارير إعلامية محلية، السبت، بوفاة الفنانة السودانية شادن حسين إثر سقوط قذيفة على منزلها بأم درمان.

وقالت مصادر محلية إن مقتل حسين جاء في وقت مبكر من صباح السبت، وذلك إثر المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان.

وذكرت صحيفة "السوداني" أن الفنانة المعروفة بـ"الحكامة شادن" عرفت بأعمالها الجدية والهادفة، مشيرة إلى أنها كانت تدعو للمحبة والسلام.

وانهالت التعليقات الحزينة على حساب الفنانة السودانية، التي كانت نشطة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ويتابعها أكثر من 50 ألف شخص.

وكان آخر منشور لحسين على فيسبوك قبل 16 ساعة فقط، أي قبل ساعات قليلة من وفاتها. وجاء فيه: "لكل سدواني/ة عاشق/ة للكتابة، حنكتب ولأول مرة للأجيال القادمة، تاريخ غير مجهل وبكل الدقة والمصداقية، فأنت شاهد عيان لكل ما حصل في السودان".

ولاقى المنشور أكثر من 3 آلاف تعليق، أغلبها تطلب الدعاء بالرحمة للفنانة السودانية.

وكانت مصادر "دوت الخليج" كشفت أن مدينة أم درمان تشهد من حين لآخر قصفا جويا ومدفعيا عنيفا.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن إطلاق النار، إذ يحمل كل منهما الآخر مسؤولية استهداف المدنيين.