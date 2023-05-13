«القاهرة الإخبارية»: تحطم مروحية روسية فى مدينة بريانسك على حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة خدمات الطوارئ الروسية، أكد مسؤول روسى أن المعلومات المبدئية تشير إلى أن حريقا شب فى محرك الطائرة الهليكوبتر قبل تحطمها.
ويأتى الحادث صبيحة مصرع طيارين روسيين، أمس الجمعة، بعد تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية فى شبه جزيرة القرم، حسبما أعلن بيان لوزارة الدفاع الروسية.
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