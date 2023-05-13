العالم اليوم - دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قدم الوداد تاريخيا أمام صن داونز؟

انتم الان تتابعون خبر دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قدم الوداد تاريخيا أمام صن داونز؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 04:19 مساءً - يستضيف الوداد الرياضي المغربي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، مساء السبت، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الوداد تجاوز عقبة سيمبا التنزاني في دور الثمانية، بالخسارة ذهابا في تنزانيا بهدف، قبل تعويض فارق الهدف إيابا في كازابلانكا، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح ويتأهل حامل اللقب بركلات الترجيح 4-3.

صن داونز نجح في اكتساح شباب بلوزداد ذهابا في الجزائر بنتيجة 4-1، قبل تكرار الفوز إيابا بهدفين لهدف.

تجربة جديدة في مواجهة الاستقرار

ويواجه الوداد نظيره صن داونز تحت قيادة فنية جديدة، للبلجيكي سفين فاندنبروك، الذي تولى المهمة خلفا لخوان كارلوس غاريدو، الذي رحل بعد أقل من شهرين من تعيينه.

وذكرت التقارير المغربية أن إقالة غاريدو تأتي بسبب تراجع أداء الفريق، واحتلاله المركز الثاني في البطولة المحلية، والمرور بصعوبة أمام سيمبا في ربع النهائي.

أما صن داونز فيقوده فنيا "رولاني موكينا"، الذي نجح في تحقيق نتائج إيجابية للفريق واستكمال مسيرة بطل جنوب أفريقيا المتميزة خلال السنوات الأخيرة.

وصرح موكينا، قبل مواجهة الوداد، تعليقا على الضغط الجماهيري: "تمكنا من تحقيق فوز ساحق برباعية أمام شباب بلوزداد في الجزائر، وتعادل بهدفين لمثلهما مع الأهلي في مصر، يمكن لفريقي اللعب في ظل تواجد جماهيري كبير".

تفوق مغربي

وتواجه الوداد المغربي وصن داونز في 10 مباريات سابقة، حقق الوداد الفوز 4 مرات، وتعادلا 3 مرات، فيما حقق صن داونز الفوز في 3 مواجهات.

وخلال مواجهات الفريقين، سجل الوداد 7 أهداف، فيما سجل صن داونز 6.

ونجح الوداد في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات أعوام 1992، 2017، 2022 فيما خسر النهائي مرتين، أما صن داونز فحقق اللقب مرة وحيدة عام 2016، فيما كان قد خسر أول نهائي له عام 2001 أمام الأهلي.

مواجهة المتصدرين

واستطاع الوداد جمع 13 نقطة في دور المجموعات ليحتل صدارة المجموعة الأولى من 4 مباريات فوز، وتعادل وحيد، وهزيمة.

أما صن داونز فنجح في اعتلاء صدارة المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، من 4 مباريات فوز وتعادلين.

أقوى خط هجوم أمام أقوى دفاع

صن داونز هو أقوى خط هجوم خلال دور المجموعات وربع النهائي، بعدما سجل 20 هدفا بواقع 14 هدفا بدور المجموعات، و6 أهداف في دور الثمانية.

أما الوداد فهو أقوى خط دفاع خلال دور المجموعات والثمانية، حيث تلقى هدفا وحيدا في دور المجموعات ومثله في الدور ربع النهائي.

غيابات الوداد

ويغيب عن الوداد أمام صن داونز الثنائي رضا التكناوتي وإسماعيل المترجي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب بديع أووك، وعماد الخنوس، وينيس حنين لأسباب فنية.

ويدعم قائمة الوداد المغربي القوة الضاربة بقيادة حميد أحداد، ومحمد أوناجم، ويحيى عطية الله الذي شارك مع أسود الأطلس في تحقيق المركز الرابع بمونديال قطر.

القوة الضاربة لصنداونز

أما صن داونز فحضر إلى المغرب بالقوة الضاربة بقيادة الناميبي بيتر شالويل، وزواني، وموديبا.

يشار إلى أن شالويل هو هداف دوري أبطال أفريقيا قبل خوض مواجهة نصف النهائي بتسجيل 5 أهداف.