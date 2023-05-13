وزراء مالية دول مجموعة السبع يتفقون على زيادة الدعم الاقتصادى لأوكرانيا

وقال الوزراء - فى بيان مشترك نقلته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - "ندعو لإنهاء فورى للحرب الروسية غير الشرعية ضد أوكرانيا الأمر الذى من شأنه أن يزيل واحدة من أكبر الشكوك بشأن مستقبل الاقتصاد العالمى".
ووفقًا للبيان، فإن "وزراء مالية دول مجموعة السبع أكدوا التزامهم بالميزانية والدعم الاقتصادى لأوكرانيا لعام 2023 وأوائل عام 2024 إلى 44 مليار دولار ما مكّن من الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولى الخاص بدعم أوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى 4 سنوات".
وأكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على المرونة فى سياسة الاقتصاد الكلى الخاصة بدولهم وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.
وأضاف البيان أن تم التنسيق بين وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظى البنوك المركزية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، مواقفهم بشأن مجموعة واسعة من القضايا التى تندرج من المشاكل فى القطاع المصرفى لإعادة هيكلة الديون.
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