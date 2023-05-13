النواب الأمريكى يطلب تحقيقًا حول لجنة الإشراف على تجارب الحيوانات بشركة ”إيلون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 05:23 مساءً - طالب مُشرّعان أمريكيان ببدء تحقيق حول تورط اللجنة المشرفة على التجارب على الحيوانات فى شركة نيورالينك (Neuralink) الناشئة لرقاقات الدماغ التابعة للملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، فى تجارب فاشلة ومتسرعة.

ووقع نائبا مجلس النواب الأمريكى الديمقراطيان، إيرل فرانسيس بلوميناور وآدم شيف، مسودة خطاب موجهة إلى الجهات التنظيمية، ومنها وزارة الزراعة الأمريكية، يطلبان فيها إجراء تحقيق فى كيفية إشراف نيورالينك على تجاربها.

وشارك المشرعان المسودة، حسبما جاء فى بيان صادر عن مكتب النائب إيرل فرانسيس بلوميناور اليوم /السبت/، مع أقرانهم فى المجلس لجمع المزيد من التوقيعات ويخططون لإرسالها إلى وزارة الزراعة الأمريكية يوم الاثنين.

وجاءت المسودة ردًا على تقرير إخباري، نُشِر فى وكالة رويترز فى 4 مايو، يقول إن شركة "نيورالينك" ملأت لجنتها المشرفة على التجارب بموظفى الشركة الذين سيستفيدون ماليًا من الشركة الناشئة، "نيورالينك"، كما كشف مقال آخر عن أن اللجنة وافقت على تجارب أسفرت عن نفوق ومعاناة غير ضرورية للحيوانات.

وأكدت مسودة الخطاب "اهتمام الكونجرس الكبير بضمان أن جميع المرافق التى تستخدم الحيوانات فى البحث والاختبار - سواء كانت تديرها الحكومة أو جامعات أو شركات خاصة - تمتثل للحد الأدنى من معايير قانون