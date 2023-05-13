قصف مواقع حساسة للعدو شرق غزة

قصف مواقع حساسة للعدو شرق غزةأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، عن استهدافها لمواقع حساسة للعدو الصهيوني شرق قطاع غزة بصواريخ موجهة، حققت إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن السرايا في بلاغ عسكري، القول: "تمكن مجاهدونا بعون الله من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققين إصابات مؤكدة، وعاد مجاهدونا إلى قواعدها بسلام".

وتواصل سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي قصف المستوطنات الصهيونية بالصواريخ بعيدة المدى، في إطار ردها على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي ضمن عملية "ثأر_الأحرار".

وأكدت سرايا القدس اليوم، أن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدًا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار ، وخاصة مع استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة.

وقالت السرايا خلال بيان مقتضب: إن المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة، ونمتلك نفسًا طويلًا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ويشار إلى أن سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية تقود حرباً شرسة وفقا تكتيك مدروس منذ خمسة أيام مع العدو الصهيوني، الذي يواصل ارتكاب الجرائم بحق المدنيين وقادة سرايا القدس، حيث بلغت أعداد الشهداء منذ بداية العدوان لـ33 شهيداً جلهم من الأطفال والنساء.