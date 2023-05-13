العالم اليوم - أردوغان يكشف ما سيفعله إذا فازت المعارضة بالانتخابات

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 06:22 مساءً - صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيقبل فوز المعارضة المحتمل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في البلاد.

وفي مقابلة أجريت معه يوم الجمعة، قال أردوغان إنه وصل إلى السلطة من خلال الديمقراطية وسيعمل بما يتماشى مع العملية الديمقراطية.

وأضاف: "إذا اتخذت أمتنا قرارا مختلفا، سنفعل ذلك بالضبط مهما كانت الضرورة الديموقراطية، لا يوجد شيء آخر نفعله".

ينظم الساسة الأتراك تجمعات حاشدة في الساعات الأخيرة من حملتهم الانتخابية يوم السبت، عشية الانتخابات المحورية التي يمكن أن تشكل على نحو كبير مستقبل البلد العضو في حلف شمال الأطلسي.

ويتوجه الناخبون الأتراك، في الساعة الثامنة من صباح الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية على أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 17:00 بحسب التوقيت المحلي.