مراسل «القاهرة الإخبارية»: دعم غير محدود للقادمين من السودان

جدة - نرمين السيد - رصد رمضان المطعنى، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، استمرار الجهود المصرية فى تقديم كل أوجه الدعم للقادمين من السودان من مختلف الجنسيات، موضحًا أن مدينة أسوان تستقبل كل الوافدين من السودان عبر معبرى قسطل وأرقين من خلال الوصول إلى ساحة كركر الدولية للحافلات.





وأضاف المطعنى، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك دعمًا إنسانيًا غير محدود تقدمه الدولة المصرية لجميع القادمين من السودان، متابعًا: "كل من تطأ قدمه الأراضى المصرية يجد دعمًا غير محدود". وتابع: "هنا توجد خدمات عديدة ملموسة، حيث تنتشر فرق المتطوعين لتقديم المياه المثلجة والوجبات الجافة والكراسى المتحركة لكبار السن"، مؤكدا أن نادى الأسرة التابع لوزارة الصحة المصرية يقدم أيضًا خدمات نفسية مهمة جدًا لكل من تأثر نفسيًا مما حدث فى السودان من مشاهد قاسية. واستكمل: "نادى الأسرة يقدم العديد من الأنشطة سواء بالحديث أو الأغانى والجلوس مع الأطباء النفسيين للخروج من الحالة الصعبة خصوصًا للأطفال" مؤكدًا أن الأطباء المصريين يحاولون تخفيف آثار المشاهد المؤلمة التى تعرض لها أهل السودان.

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