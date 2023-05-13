فلسطين: جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة وبلاطة امتداد للعقلية الاستعمارية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلى التى كان آخرها الاقتحام الدموى صباح اليوم السبت، لمخيم بلاطة فى نابلس، الذى أسفر عن استشهاد شابين، وإصابة عدد آخر.





واعتبرت الوزارة - فى بيان صحفى- الاقتحام الدموى وحرب الاحتلال على قطاع غزة حلقة فى مسلسل التصعيد الإسرائيلى اليومى للأوضاع فى ساحة الصراع بما يخدم أجندات الاحتلال الاستعمارية، فى محاولة إسرائيلية رسمية لتكريس الحلول العسكرية الأمنية فى التعامل مع قضية شعبنا بديلا عن الحلول السياسية، وتعد تخريبا متعمدا لأى جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسى لحل الصراع. وأكدت أن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على أبناء الشعب الفلسطينى هى أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموى بما رافقه من جرائم ترتقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت بموقف دولى وأمريكى فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الإجرامى، والجنائية الدولية للخروج عن صمتها والإسراع فى تحقيقاتها على طريق مساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

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