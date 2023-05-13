«القاهرة الإخبارية»: منطاد مراقبة يدخل المجال الجوى لـ بولندا

جدة - نرمين السيد - دخل جسم مجهول إلى المجال الجوى لدولة بولندا من ناحية روسيا البيضاء، اليوم السبت، وسط تكهنات بأنه منطاد مراقبة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، نقلاً عن وزارة الدفاع البولندية.





وأوضحت "القاهرة الإخبارية"، أن اختراق المجال الجوى لبولندا، عضو بحلف شمال الأطلسى، وبرغم تأهب البلد لأى اختراقات لمجالها الجوى فى ظل احتدام الحرب فى أوكرانيا المجاورة. وأشارت القناة، إلى أن بولندا شهدت سقوط صواريخ على أراضيها فى نوفمبر وديسمبر، فيما قالت الكابتن إيفا زلوتنيكا، مسؤولة الصحافة فى قيادة عمليات القوات المسلحة، إن الجسم دخل المجال الجوى البولندى مساء الجمعة. وفى بيان لوزارة الدفاع البولندية، أوضحت أن الاتصال بالرادار معه انقطع بالقرب من بلدة ريبين فى شمال وسط بولندا، وقال متحدث باسم قوة الدفاع الإقليمية البولندية إنه يجرى البحث عن الجسم.

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