الدفاع الروسية: تدمير 18 مسيرة أوكرانية وتصفية نحو 700 مسلح

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، تدمير 18 مسيرة أوكرانية ومخازن أسلحة أمريكية وبريطانية الصنع وإسقاط مروحية أوكرانية فى خاركوف ومقاتلتين من طراز "ميج 29" و"سو 25" فى لوجانسك، إضافة إلى تصفية أكثر من 700 مسلح.





وذكرت الدفاع الروسية - فى بيان لها بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أنه على محور كوبيانسك تم إحباط أعمال مجموعتى تخريب واستطلاع أوكرانية فى منطقة خاركوف، وتصفية 170 جنديا أوكرانيا فى اتجاه كوبيانسك وتدمير حوامل مدفعية ذاتية الدفع، كما تم تصفية حوالى 75 جنديا أوكرانيا فى محور كراسنى ليمانسك، إضافة إلى تدمير مدافع ذاتية الدفع.

وأضافت أنه على محور دونيتسك تمكنت القوات الروسية وقوات فاجنر من تحرير ربعا فى الجزء الشمالى الغربى من مدينة أرتيوموفسك، حيث نفذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 98 مهمة إطلاق نار فى منطقة أرتيوموفسك خلال اليوم الماضى، حيث تم تصفية أكثر من 285 جنديا ومرتزقا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع ومدفعية ذاتية الدفع، إلى جانب "D-30"، كما تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية فى منطقة مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه على محورى جنوب دونيتسك وزابوروجيا فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 جنديا بين قتيل وجريح، وتم تدمير مدفعية ذاتية الدفع ومنظومة مدفعية "M777" أمريكية الصنع، وإحباط أعمال مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية فى منطقة نوفومايورسكوى فى دونيتسك، وعلى محور خيرسون تم تصفية نحو 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة نيكولاييف.

وأكدت أنه تم تدمير محطة رادار خاصة بنظام الصواريخ الأوكرانى S-300 المضاد للطائرات فى دونيتسك وإصابة مركز القيادة والمراقبة لكتيبة اللواء الهجوم الخامس للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوى فى دونيتسك، وتدمير مستودع أسلحة صواريخ جوية ومرفق لتخزين وقود المعدات العسكرية الأوكرانية فى منطقة مدينة زابوروجيا.

وأشارت إلى أن قوات كييف نفذن هجوما بمقاتلات حربية على أهداف مدنية فى لوجانسك بصواريخ "ستورم شادو" التى قدمتها بريطانيا لكييف، وأسقطت مقاتلة روسية مقاتلتين أوكرانيتين "ميج 29" و"سو 25"، ومروحية أوكرانية من طراز "Mi-8" بالقرب من مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركوف، واعترضت أنظمة الدفاع الروسية ثلاثة صواريخ من أنظمة الإطلاق المتعددة "هيمارس"، كما تم تدمير 18 مسيرة أوكرانية فى منطقة خاركوف وجمهورية لوجانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون وزابوروجيا.