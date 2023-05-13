صفارات الإنذار تدوى.. المستوطنات الإسرائيلية تحترق بصواريخ الرد الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وأضافت "أبو شمسية"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن أن اليوم شهد قصف صاروخى صادر من قطاع غزة وصل لـ40 صاروخًا على المستوطنات المحتلة جنوب قطاع غزة، وتحديدًا مستوطنة غلاف غزة.

وأشار إلى أن الصواريخ الصادرة من قطاع غزة اتسعت مداها لأكثر من 30 كيلو مترًا عن المسافة المعتاد عليها، وتسببت فى أضرار منها حريق فى بعض المناطق بالمستوطنات.

وأكدت أن القصف الصاروخى جاء ردا على الهجمات والغارات التى نفذها طيران الاحتلال، الذى استهدف 6 قواعد للجهاد الإسلامى كانت مجهزة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع، وذلك حسبما أشار إليه جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وفى وقت سابق قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عامًا) والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عامًا)، استشهدا بالرصاص الحى فى الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة فى نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مُستقرة فى الرقبة والبطن والفخذ.

وبهذا ترتفع حصيلة الشهداء والجرحى؛ جراء العدوان الإسرائيلى إلى 35 شهيدًا (بينهم 6 أطفال و3 سيدات)، و147 جريحًا.