روسيا: تدمير 18 مسيرة أوكرانية وتصفية نحو 700 مسلح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 06:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، تدمير 18 مسيرة أوكرانية ومخازن أسلحة أمريكية وبريطانية الصنع وإسقاط مروحية أوكرانية في خاركوف ومقاتلتين من طراز "ميج 29" و"سو 25" في لوجانسك، إضافة إلى تصفية أكثر من 700 مسلح.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أنه على محور كوبيانسك تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية 170 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير حوامل مدفعية ذاتية الدفع، كما تم تصفية حوالي 75 جنديا أوكرانيا في محور كراسني ليمانسك، إضافة إلى تدمير مدافع ذاتية الدفع.



وأضافت أنه على محور دونيتسك تمكنت القوات الروسية وقوات فاجنر من تحرير ربعا في الجزء الشمالي الغربي من مدينة أرتيوموفسك، حيث نفذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 98 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال اليوم الماضي، حيث تم تصفية أكثر من 285 جنديا ومرتزقا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع ومدفعية ذاتية الدفع، إلى جانب "D-30"، كما تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 جنديا بين قتيل وجريح، وتم تدمير مدفعية ذاتية الدفع ومنظومة مدفعية "M777" أمريكية الصنع، وإحباط أعمال مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة نوفومايورسكوي في دونيتسك، وعلى محور خيرسون تم تصفية نحو 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة نيكولاييف.



وأكدت أنه تم تدمير محطة رادار خاصة بنظام الصواريخ الأوكراني S-300 المضاد للطائرات في دونيتسك وإصابة مركز القيادة والمراقبة لكتيبة اللواء الهجوم الخامس للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوي في دونيتسك، وتدمير مستودع أسلحة صواريخ جوية ومرفق لتخزين وقود المعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة مدينة زابوروجيا.

وأشارت إلى أن قوات كييف نفذن هجوما بمقاتلات حربية على أهداف مدنية في لوجانسك بصواريخ "ستورم شادو" التي قدمتها بريطانيا لكييف، وأسقطت مقاتلة روسية مقاتلتين أوكرانيتين "ميج 29" و"سو 25"، ومروحية أوكرانية من طراز "Mi-8" بالقرب من مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركوف، واعترضت أنظمة الدفاع الروسية ثلاثة صواريخ من أنظمة الإطلاق المتعددة "هيمارس"، كما تم تدمير 18 مسيرة أوكرانية في منطقة خاركوف وجمهورية لوجانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون وزابوروجيا.