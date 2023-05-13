حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 06:29 مساءً - يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غداً الأحد إلى ألمانيا حيث يلتقي قادة أول اقتصاد أوروبي، وفق ما أفاد مصدر حكومي في برلين اليوم السبت.

وتأتي هذه الزيارة غداة زيارة يقوم بها زيلينسكي السبت لروما، وفي وقت أعلنت الحكومة الألمانية تزويد كييف شحنات جديدة من الأسلحة بقيمة تناهز 2,7 مليار يورو، وتشمل دبابات ومدرعات وطائرات من دون طيار ومنظومات للدفاع الجوي.

ولم يكشف حتى الآن رسمياً برنامج الزيارة، لكن تسريبات لوسائل الإعلام الألمانية أفادت بأن زيلينسكي سيلتقي خصوصاً المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

كذلك، سيمنح زيلينسكي جائزة شارلمان، مكافأة له على التزامه التفاهم في أوروبا، ولم يتأكد بعد توجهه إلى ايكس-لا-شابيل لتسلم الجائزة شخصياً.

وتقع هذه المدينة في غرب ألمانيا قرب الحدود البلجيكية على بعد مئات الكيلومترات من برلين.

وهذا الأسبوع، قال مدير اللجنة المنظمة للجائزة يورغن ليندن في صحيفة "تاغسبيغل" الألمانية: "للمرة الأولى في تاريخها الطويل، تقر جائزة شارلمان عبر هذه المكافأة بأن الحرية والمبادئ الأساسية لأوروبا ينبغي الدفاع عنها بالقوة عند الضرورة".

زيلينسكي يزور ألمانيا عقب تعهد برلين تزويد كييف بشحنة عسكرية ضخمة

وعشية زيارة زيلينسكي لألمانيا، أعلنت برلين خطة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو، تشمل تسليمها عدداً كبيراً من الدبابات والمدرعات ومنظومات الدفاع الجوي.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في بيان: "نريد جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق، ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضروريًا".

وذكرت أسبوعية "دير شبيغل" أن "المساعدة هي أكبر مجموعة شحنات أسلحة من برلين إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي".

لكن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك اعتبر أن هذه المساعدة ليست كافية.

وقال ميلنيك، السفير الأوكراني السابق في ألمانيا، لقناة "فيلت تي في": "المؤسف أن غالبية منظومات الدفاع الموعودة قديمة، ليس هناك دبابات أو مدرعات حديثة للجيش الألماني على غرار ليوبارد 2 أو نماذج بوكسر".

وأضاف: "من المخيب أيضاً أن الحكومة الألمانية تستمر في رفض تجاوز الخطوط الحمر التي حددتها لنفسها، وخصوصاً في ما يتصل بتسليم طائرات مقاتلة، ينبغي اختراق هذه المحرمات سريعاً".