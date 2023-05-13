نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن يرحب بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اتفاق مبادئ أولي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 13 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على اتفاق مبادئ أولي في جدة، برعاية من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

وأعربت الوزارة عن أملها بأن يمثل الاتفاق، وما انبثق عنه من التزامات إنسانية تتصل بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى تسهم في عودة الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وبما يلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق بالأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يرحب بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اتفاق مبادئ أولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.