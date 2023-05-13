وصول طائرة الإجلاء الأردنية التاسعة من السودان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 13 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- وصلت، مساء الخميس، طائرة الإجلاء الأردنية التاسعة من السودان إلى مطار ماركا العسكري وعلى متنها 6 أردنيين و50 من رعايا دول عدة.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، وصول طائرة الإجلاء الأردنية التاسعة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري قادمة من مطار بورتسودان الدولي، وحاملة على متنها 56 شخصاً، 6 أردنيين، و50 من رعايا دول شقيقة وصديقة شملت (فلسطين، سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، بلجيكا، النرويج، سويسرا، صربيا)، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين، ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلاء رعاياهم من جمهورية السودان.